США заявили о последствиях давления России на газовом рынке

США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на сырьевом рынке, заявил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики», — заявил представитель.

Ранее на брифинге представитель Белого дома заявил, что США готовят единовременное, а не поэтапное введение санкций против России, и последствия таких мер будут гораздо более значительными.

24 января инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Аналитики считают, что такая ситуация приведет к скачку цен на рынке газа.

