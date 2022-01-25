Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о последствиях давления России на газовом рынке

Белый дом разрабатывает план по газовой диверсификации поставок в случае давления России

Фото: Василий Федосенко / Reuters

США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на сырьевом рынке, заявил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики», — заявил представитель.

Ранее на брифинге представитель Белого дома заявил, что США готовят единовременное, а не поэтапное введение санкций против России, и последствия таких мер будут гораздо более значительными.

24 января инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Аналитики считают, что такая ситуация приведет к скачку цен на рынке газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Описан возможный сценарий участия Кадырова в выборах президента России
Фигуристка-чемпионка описала непопадание Коляды на ОИ фразой «убили меня этим»
Курс доллара вырос до максимума с начала года
В Верховной Раде решили поддержать продажу книг на украинском языке
Создан гибкий термометр
Канье Уэст отдал Ким Кардашьян секс-видео с ее участием
Названы самые гостеприимные места планеты для путешественников
США заявили о последствиях давления России на газовом рынке
Обманувшие 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны признали свою вину
В НАТО рассказали о неготовности посылать войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter