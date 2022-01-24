Европе предсказали снижение поставок российского газа на неопределенный срок

Если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Такой прогноз сделал инвестиционный банк Goldman Sachs, передает Bloomberg.

Аналитики по-прежнему считают, что проект смогут запустить уже во втором квартале 2022-го, однако задержки в процессе согласования способны привести к тому, что это произойдет позже. А такая ситуация, уверены в банке, приведет к скачку цен на газ в Европе. Причем снижение поставок, которое наблюдается в последние месяцы, скорее всего продолжится и летом.

При этом даже если потоки газа из России этим летом вернутся к норме, рынок в северо-западной Европе будет более «узким», чем в среднем за пять лет, по крайней мере, до 2025 года. «Мы ожидаем, что напряженность на европейских газовых рынках продлится еще три года», — констатировали эксперты Goldman Sachs.

Агентство Bloomberg писало, что в случае введения антироссийских санкций энергетический кризис в ЕС усугубится. Поставки в Европу в последние месяцы снизились, цены выросли втрое, вызвав резкое подорожание электроэнергии.

О перспективах роста цен на газ ранее говорили аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.