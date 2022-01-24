Европе предсказали проблемы из-за антироссийских санкций

В случае введения антироссийских санкций и ужесточения противостояния страны Европейского союза могут потерять гораздо больше, чем США, и именно поэтому Западу не удается прийти к единой позиции по этому вопросу. Европа, зависящая от поставок российских нефти и газа, сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и ухудшение отношений с Россией из-за украинского вопроса может усугубить эти проблемы, предсказывает Bloobmerg.

Особенно чувствительным может быть вопрос газа — поставки в Европу в последние месяцы снизились, цены выросли втрое, вызвав резкое подорожание электроэнергии. Российский «Газпром» и партнеры вложили миллиарды в «Северный поток-2» и рассчитывают на запуск газопровода. Военный конфликт на Украине поставил бы его под угрозу, как и иные договоренности о наращивании поставок из России. Такое развитие ситуации обострило бы дефицит энергии в странах ЕС.

«Если российский энергетический экспорт окажется под санкциями или Россия сама решит использовать поставки газа как инструмент влияния, цены на природный газ в Европе, вероятно, взлетят. Мы полагаем, что они значительно превзойдут пиковые значения прошлого года», — оценивает аналитик Capital Economics Уильям Джексон.

При этом американским экспортерам санкции против России были бы выгодны, поскольку позволили нарастить бы поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Сама же Россия, по оценкам специалиста компании по управлению инвестициями Aberdeen Asset Management Виктора Сабо, «хорошо подготовлена» к последствиям ограничений.

Возможных проблем с поставками газа из-за санкций опасаются и в Великобритании, сообщила ранее газета Times со ссылкой на источники в кабмине королевства. Высокопоставленные члены правительства Великобритании полагают, что Москва при введении санкций со стороны Запада может использовать энергозависимость европейских стран в качестве оружия.