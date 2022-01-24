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В Британии испугались санкций против России

Власти Британии испугались, что санкции против РФ спровоцируют сокращение поставок газа

Фото: Pixabay

Власти Британии испугались, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники в кабмине королевства.

По данным источников газеты, высокопоставленные члены правительства Великобритании полагают, что Москва при введении санкций со стороны Запада может использовать в качестве оружия энергозависимость континентальных стран Европы от РФ и резко снизить поставки голубого топлива в эти государства.

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Как подчеркивает издание, такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы.

При этом сама Великобритания пострадает не только из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь три процента, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье.

Сейчас почти половина газа, которая попадает на рынок Соединенного Королевства, добывается на британском шельфе Северного моря. Самым крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия, а немного больше 15 процентов импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оценила вероятность прекращения поставок газа из России в Европу в случае введения санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Американский дипломат отметила, что подобные действия в равной степени нанесут ущерб России, поэтому не в ее интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу.

Марина Совина
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