Постпред США оценила вероятность перекрытия Россией поставок газа в Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оценила вероятность прекращения поставок газа из России в Европу в случае введения санкций против Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «РАИ-1», передает ТАСС.

Американский дипломат отметила, что подобные действия в равной степени нанесут ущерб России, поэтому не в ее интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу. При этом, по ее словам, план Вашингтона состоит в том, чтобы тесно работать с союзниками Штатов для их поддержки в случае любых действий России, включая прекращение поставок газа.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Дипломат, отвечая на вопрос о том, принимаются ли во внимание и военные контрмеры против Москвы, заявила: «Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа».

