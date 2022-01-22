Постпред США в ООН раскрыла условие для военных мер против России

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом условии она рассказала в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, принимаются ли во внимание и военные контрмеры против Москвы, заявила: «Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа».

Помимо этого, она подчеркнула, что Вашингтон работает с Украиной с 2014 года. Постпред добавила, что Киеву было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных, а также во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину было объявлено о дополнительном финансировании. Она также подчеркнула, что Вашингтон оказывает Киеву консультационную поддержку.

Ранее глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Грегори Микс предложил проект новых санкций против промышленности, экономики и руководства России. Так, документ предполагает ограничения против проекта «Северный поток-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга России, а также лично президента Владимира Путина и других представителей руководства.