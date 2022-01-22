Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред США в ООН раскрыла условие для военных мер против России

Постпред США в ООН: Штаты рассматривают военные меры против РФ при эскалации на Украине
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом условии она рассказала в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Дипломат, отвечая на вопрос о том, принимаются ли во внимание и военные контрмеры против Москвы, заявила: «Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа».

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Помимо этого, она подчеркнула, что Вашингтон работает с Украиной с 2014 года. Постпред добавила, что Киеву было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных, а также во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину было объявлено о дополнительном финансировании. Она также подчеркнула, что Вашингтон оказывает Киеву консультационную поддержку.

Ранее глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Грегори Микс предложил проект новых санкций против промышленности, экономики и руководства России. Так, документ предполагает ограничения против проекта «Северный поток-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга России, а также лично президента Владимира Путина и других представителей руководства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи тюрьмой или местом под землей
Потолок рухнул на москвича в его квартире
На Украине сократили перечень предполагающих воинский учет женщин профессий
Умер актер из сериала «Ранетки» Арнис Лицитис
Постпред США в ООН раскрыла условие для военных мер против России
Европа отказала Литве в оплате строительства забора на границе с Белоруссией
В Британии подсчитали убытки от ошибок в энергетике
Зюганов назвал малограмотными сторонников захоронения Ленина
Инфекционист назвал почти 100-процентный способ определить омикрон
Румыния обвинила Россию в попытке создать железный занавес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter