В США предложили проект новых санкций против России

Глава международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс предложил проект новых санкций против промышленности, экономики и руководства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, документ предполагает ограничения против проекта «Северный поток-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга России, а также лично президента Владимира Путина и других представителей руководства. Кроме этого, предлагается обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.

Как сообщается в пресс-релизе, демократ внес проект закона о новых ограничениях «на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета». Отмечается, что инициатива выдвинута параллельно с предложением, которое ранее представил сенату демократ Роберт Менендез.

Ранее председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сочла работу над законопроектом о санкциях в отношении России одним из приоритетов для конгрессменов. Еще одной важной целью для Конгресса она назвала оказание поддержки Украине.