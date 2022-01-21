Конгрессмены сочли работу над санкциями против России одним из своих приоритетов

Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сочла работу над законопроектом о санкциях в отношении РФ одним из приоритетов для конгрессменов. Об этом сообщает ТАСС.

Она указала, что документ носит всеобъемлющий характер и предусматривает жесткие санкции против российских чиновников, финансовых институтов и трансакций. Еще одним приоритетом для Конгресса Пелоси назвала оказание поддержки Украине.

Ранее в январе республиканец из палаты представителей Конгресса США Джим Бэнкс обнародовал новый проект ограничений против России. В санкционный список, помимо телеведущего Владимира Соловьева, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, представитель Кремля Дмитрий Песков и президент Владимир Путин.