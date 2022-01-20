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В палате представителей США предложили ввести санкции лично против Путина

В США представили проект санкций против руководства РФ и высокопоставленных чиновников

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Республиканец из палаты представителей США Джим Бэнкс представил свой проект санкций против России, в том числе против президента страны Владимира Путина, ряда журналистов, газопровода «Северный поток-2» и высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Содержание проекта представила газета The Washington Post.

Санкции предлагают ввести против, в частности, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Бэнкс, в частности, предлагает признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе. Кроме того, республиканец настаивает на прекращении переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока полуостров Крым входит в состав РФ.

Виктория Кондратьева
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