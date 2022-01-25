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В США связали падение курса рубля с угрозой санкций

Белый дом: падение рубля связано с угрозой санкций США случае эскалации на Украине

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что наблюдающееся в последнее время падение рубля связано с экономическими санкциями, которые намерены ввести США и союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нынешняя перемена в цене валюты и возможность дефолта «отражают значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести».

Российский рынок падает уже несколько дней подряд. На торгах 19 января индекс Московской биржи падал на три процента на фоне роста геополитической напряженности.

Кроме того, кризис между Москвой и Киевом может спровоцировать рекордный рост цен на газ, предрекали аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

Марина Совина
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