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Индекс Мосбиржи рухнул

Индекс Московской биржи на утренних торгах рухнул на 1,22 процента

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский рынок акций продолжил падение на утренних торгах 19 января. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к моменту написания новости рухнул на 1,22 процента, до 3 289,43 пункта. Падение достигало более 3 процентов, следует из данных биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи теряет 1,36 процента (3283,57 пункта), РТС падает на 1,82 процента (1342,52 пункта). Индекс голубых фишек теряет около двух процентов, падают бумаги «Алроса», депозитарные расписки TCS Group, НЛМК, «Магнита», «Норникеля».

Курс доллара от TradingView

Российский фондовый рынок падает несколько дней подряд на фоне роста геополитической напряженности. 18 января индекс Мосбиржи потерял 6,34 процента, а индекс РТС снизился на 7,24 процента. В лидерах падения были ценные бумаги Сбербанка, «Норникеля», «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — они упали на 3,44-10,14 процента.

Цены на нефть при этом бьют рекорды: Brent превышала отметку в 89 долларов впервые с осени 2014 года. К моменту написания новости стоимость составляла 88,1 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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