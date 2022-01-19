Нефть подорожала до уровня 2014 года

Цена нефти марки Brent превысила отметку в 89 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

89,02 доллара стоит фьючерс на мартовскую поставку за баррель нефти

Прогнозы разнятся

Экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти может превысить 100 долларов. По его утверждению, тренд на повышение цены сложился из-за отступления пандемии коронавируса и восстановлении спроса на нефть. Он указал, что показатели уже приближаются к доковидным запросам.

Впрочем, по оценкам аналитиков, к концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близком к началу января. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах. Минимальное значение — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.

Нефть не помогла рублю

Вечером 18 января российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов во вторник, 18 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи потерял 6,34 процента, а индекс РТС снизился на 7,24 процента. В лидерах падения оказались ценные бумаги Сбербанка, «Норникеля», «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — они упали на 3,44-10,14 процента.

Обвал рынка на фоне геополитической напряженности привел к резкому сокращению стоимости рублевых активов, в которые вложено более трети средств главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ). По итогам декабря потери ФНБ составили 320,9 миллиарда рублей. Из них 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций Сбербанка и «Аэрофлота». Рынок столкнулся с бегством инвесторов из активов на фоне возможного введения новых санкций со стороны США. В Вашингтоне угрожают серьезно ужесточить давление, если Россия вторгнется на Украину.

Передел рынков

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия договорилась обеспечивать около половины нефтяного импорта Польши, выкупив долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе Orlen в Гданьске. Восточная Европа считалась российским рынком сбыта нефти, но ситуация может измениться. Orlen будет получать от саудитов до 337 тысяч баррелей в сутки.

В настоящее время главным поставщиком нефти в Польшу выступает Россия. В последнее время Польша стала покупать меньше сырья по нефтепроводу «Дружба» и больше — через терминал в Гданьске. Покупка доли в Orlen во многом выглядит как «вторжение саудитов на российский рынок», считает аналитик «Финам» Андрей Маслов. Он полагает, что Саудовская Аравия будет увеличить присутствие и поставки в европейские страны.

В свою очередь Россия может нарастить продажи сырья на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, который является более привлекательным и перспективным с точки зрения долгосрочного роста спроса.

Газовый вопрос

Другой востребованный мировой экономикой углеводород — природный газ — также может подорожать до рекордных значений, предупредили аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

Ранее в январе «Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки. Во время торгов во вторник, 18 января, цены на газ в Европе упали на 100 долларов — до 878 долларов за тысячу кубометров. Максимальная в истории стоимость газа в Европе была зафиксирована 21 декабря — 2190,4 доллара.