Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Саудовская Аравия захотела вытеснить Россию с рынка нефти в Европе

Саудовская Аравия выкупила долю в крупном польском нефтеперерабатывающем заводе Orlen

Фото: Michal Fludra / ZUMA Press / Globallookpress.com

Саудовская Аравия договорилась обеспечивать около половины нефтяного импорта Польши, выкупив долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе Orlen в Гданьске. Восточная Европа считалась российским рынком сбыта нефти, но ситуация может измениться, пишут «Известия».

Orlen будет получать от саудитов до 337 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время главным поставщиком нефти в Польшу выступает Россия. В последнее время Польша стала покупать меньше сырья по нефтепроводу «Дружба» и больше — через терминал в Гданьске.

Brent от TradingView

«Это политика, поскольку сложно поверить, что поставки из Саудовской Аравии танкерами будут дешевле, чем российская нефть по трубе: логистические расходы обойдутся минимум в 20 процентов себестоимости, если только нефть не будет замещаться. С другой — Польша и так довольно давно закупает нефть не только у России, в том числе и у Saudi Aramco», — отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Коган. Эксперты считают, что саудиты хотят частично вытеснить Россию с рынка нефти в Европе.

Покупка доли в Orlen во многом действительно выглядит как «вторжение саудитов на российский рынок», считает аналитик «Финам» Андрей Маслов. Он полагает, что Саудовская Аравия будет увеличить присутствие и поставки в европейские страны. В свою очередь Россия может нарастить продажи сырья на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, который является более привлекательным и перспективным с точки зрения долгосрочного роста спроса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Россия и Белоруссия рассмотрели возможное привлечение всего военного потенциала
Белорусские пограничники пообещали стрелять на поражение
В Госдуме назвали список малоизвестных льгот для россиян
Сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии отца
Забивший до смерти косулю на дороге россиянин получил срок из-за наркотиков
Представитель Емельяненко прокомментировал задержание менеджера бойца
В ФРГ назвали позицию главы МИД Бербок несоответствующей политической реальности
В российском регионе во время уборки снега повредили десятки автомобилей
В Гонконге решили уничтожить две тысячи хомяков из-за COVID-19
В ФРГ подчеркнули отсутствие альтернативы стабильным отношениям с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter