Аналитики предсказали цену нефти к концу 2022 года

К концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, по мнению опрошенных «Лентой.ру» аналитиков, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах.

Минимальное значение, озвученное собеседником «Ленты.ру», — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.

«Что будет влиять на котировки? В первом полугодии рынок, вероятно, окажется под давлением из-за решения крупнейших стран использовать нефть из стратегических резервов и сезонного падения спроса. Во втором полугодии спрос сезонно сильнее, кроме того, свою роль сыграет и необходимость восполнить объемы, ранее поставленные на рынок из стратегических резервов», — отметили аналитики Sber CIB Investment Research.

По мнению аналитика «Сбер Управление активами» Владимира Дмитрука, спрос на нефть в 2022 году едва ли превысит показатели доковидного 2019-го. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ожидает «сдержанно нисходящей динамики» нефтяных котировок из-за предстоящего сворачивания стимулирующих программ в США, снижения темпов роста мировой экономики и распродажи нефти из стратегических запасов сразу нескольких стран.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин отметил, что баланс на мировом рынке нефти в течение года вернется к профициту, а дополнительное давление на котировки может оказать укрепление доллара.

Год назад аналитики предсказывали 52,2 доллара за баррель Brent к концу 2021-го. В действительности цена равнялась 79,1 доллара.