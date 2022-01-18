Нефти предрекли подорожание до 100 долларов
Уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти может превысить 100 долларов. Так считает экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Тренд на повышение цены сложился из-за увеличения спроса на ресурсы, отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года превысила отметку 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
«Нефть будет только расти»
Рост цены барреля нефти идет согласно сложившемуся еще в прошлом году тренду, отметил Пикин. Его причина заключается в том, что пандемия отступает. При этом растет спрос на нефть, показатели уже приближаются к доковидным запросам, заявил специалист. «Пока спрос еще не 100 миллионов баррелей, как было до ковида, но уже близко. В этом году мы достигнем этой отметки», — предположил экономист.
Одним из важных факторов, позволяющих нефти расти в цене, Пикин назвал отход пандемии на второй план. Вакцинация большей половины человечества позволяет быть более уверенными в завтрашнем дне, считает эксперт по энергетике. Появление нового штамма хоть и затормозило рост цен на нефть, но в силу того, что волна коронавируса не вызвала остановку производств и бурной реакции общества, это продлилось недолго.
После таких скачков всегда происходит отступление. Но в целом этот тренд останется, так как спрос растет. В это, конечно, могут еще вмешаться разные другие факторы, условно новый штамм, который будет более серьезным, чем предыдущие. Но пока в той логике, которая сейчас сложилась, нефть будет только расти в цене
Эксперт добавил, что на рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии. «Чем быстрее идет зеленый переход, тем дороже становятся ресурсы в процессе. Это касается и нефти, и газа», — отметил Пикин.
100 долларов за баррель
По мнению эксперта, цена на нефть, возможно, достигнет и 100 долларов за баррель. Это может случиться в ближайшие месяцы, считает директор Фонда энергетического развития.
«Я допускаю, что в этом году мы преодолеем рубеж в 100 долларов за баррель. Некоторые прогнозируют, что это случится в третьем квартале. Но ничто не мешает при определенном стечении обстоятельств этому случиться и в первом квартале этого года», — поделился специалист.
Эти скачки цены на нефть никак не отразятся на курсе рубля, добавил Пикин. «В силу бюджетного правила, все что зарабатывается сверх цены отсечения, то есть 43,3 доллара, уходит в Фонд национального благосостояния. То есть с точки зрения курса рубля, что нефть по 50 долларов, что по 80 — на курс рубля это никак не влияет. Но в целом это хорошо, потому что чем выше профицит, тем больше возможностей развить национальные проекты. Это, конечно, плюс», — отметил экономист.
По оценкам аналитиков, к концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах. Минимальное значение — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.