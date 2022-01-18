Цена на нефть побила многолетний рекорд

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года превысила отметку 88 долларов за баррель, побив многолетний рекорд, который держался с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

На момент написания новости Brent стоил 88,03 доллара за баррель (плюс 1,8 процента). Февральский фьючерс на WTI вырос на 1,6 процента, до 85,7 доллара.

По оценкам аналитиков, к концу года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах. Минимальное значение — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.

Ранее Китай согласился использовать сырую нефть из своих национальных стратегических запасов. Это делается в рамках плана, согласно которому США объединяются с другими крупными потребителями нефти ради обвала мировых цен.