США и Китай объединились ради обвала цен на нефть

Китай согласился использовать сырую нефть из своих национальных стратегических запасов в период празднования китайского Нового года в рамках плана, в котором США объединяются с другими крупными потребителями нефти ради обвала мировых цен, сообщил Reuters.

Китай примет участие в плане президента США Джо Байдена и использует больший объем, если стоимость нефти будет выше 85 долларов за баррель, и меньший объем, если нефть останется на уровне 75 долларов, рассказал Reuters источник.

Цены на нефть уже поднялись выше 80 долларов за баррель из-за перебоев в поставках в Ливии и Казахстане, сокращения запасов сырой нефти в США до самого низкого уровня с 2018 года и перспектив на увеличение спроса на топливо в Европе, где правительства стран ослабили коронавирусные ограничения.

В ноябре 2021 года администрация Байдена обсудила с другими крупными потребителями нефти, включая Японию, Южную Корею, Индию, а также Китай, использование нефти из стратегических резервов после того, как мировые цены на нее достигли рекордов за последние годы. За эти несколько недель США уже частично продали сырую нефть из своих запасов, в то время как Япония и Южная Корея также объявили о планах ее продажи из национального резерва.

План, разработанный Байденом, поможет увеличить объем предложения на нефтяном рынке за счет использования нефти из стратегических запасов стран-участников плана. Американский лидер рассчитывает, что избыток предложения нефти снизит цены на сырье.