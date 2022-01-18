Главная российская «кубышка» потерял сотни миллиардов рублей

Обвал российского фондового рынка в последний месяц, связанный с ситуацией вокруг Украины, привел к резкому сокращению стоимости рублевых активов, в которые вложено более трети средств главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом свидетельствует текущие биржевые данные и статистика за минувший год, опубликованная на сайте Министерства финансов России.

По итогам декабря потери ФНБ составили 320,9 миллиарда рублей. Из них 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций «Сбербанка» и «Аэрофлота». С начала января акции госбанка продолжили падение, до минимума с ноября 2020 года. Таким образом, за последние полтора месяца фонд потерял порядка 750 миллиардов рублей.

Реальные расходы из ФНБ за 2021 год составили около 370 миллионов рублей. Средства потрачены на покупку вагонов для Московского метро и строительство аэропорта в Саратове.

Российский фондовый рынок столкнулся с бегством инвесторов из активов на фоне возможного введения новых санкций со стороны США. В Вашингтоне угрожают серьезно ужесточить давление, если Россия вторгнется на Украину.

В числе таких мер называется отключение от системы межбанковских переводов SWIFT, хотя другие источники указывают, что от такого шага в Белом доме решили отказаться из-за последствий. Тем не менее реальным вариантом считаются крупные штрафы в отношении российских госбанков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям с отсылкой к источникам, однако инвесторы пытаются обезопасить активы.