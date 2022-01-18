США прокомментировали заявления об отказе отключить Россию от SWIFT

Белый дом прокомментировал заявления газеты Handelsblatt о том, что США и Европа отказались отключать Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Как заявил представитель Совета национальной безопасности американской администрации, этот вариант не исключен в случае якобы готовящегося вторжения на Украину, передает ТАСС.

Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину Представитель Совета национальной безопасности Белого дома

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

Реакция Германии

В правительстве Германии также прокомментировали сообщения издания о планируемом отказе отключить Россию от SWIFT. Руководство ФРГ не считает нужным говорить о санкционном давлении параллельно с важными переговорами с Москвой.

Сейчас фаза важных переговоров со всеми участниками. Сейчас, с точки зрения федерального правительства, неподходящий момент для спекуляций на тему возможных санкционных мер Представитель правительства ФРГ

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение Москвы от SWIFT создаст значительные проблемы для экономики западных государств. Он также отметил, что если Россию отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические связи с Пекином.

Планы по отключению России от SWIFT

SWIFT — это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу.

16 декабря депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Позднее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер, сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

14 января сенатор-республиканец Конгресса США Марко Рубио опубликовал собственный проект санкций против России, на случай вторжения российских войск на Украину. Согласно проекту, президент США обязан запретить операции американских граждан и юрлиц с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах. Если SWIFT самостоятельно не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, в отношении системы платежей также необходимо ввести санкции.

Будущий лидер германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT будет иметь эффект, сравнимый с «атомной бомбой» для денежного рынка. Политик заявил, что такое решение нанесет ущерб не только России, но и Германии как крупной экспортной державе.

Реакция в России

Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов заявил РИА Новости, что западным странам не выгодны проблемы в банковской системе России, поскольку там зачастую участвует капитал европейских стран.

По мнению сенатора, введение санкций против российских банков станет проблемой для их инициаторов. Он назвал «выстрелом в ногу» для ЕС и США обсуждаемое отключение России от SWIFT.

Видимо, они думали, что возьмут нас «на слабо». Но они понимают, что у нас есть другие запасные варианты. Кроме того, при введении подобных односторонних санкций против России мы будем вынуждены создавать свою альтернативную систему, которая впоследствии создаст им конкуренцию Иван Абрамов Замглавы экономического комитета Совета Федерации

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался связать переговоры России и США по стратегической безопасности с возможными антироссийскими санкциями. Он указал, что не следует говорить о результатах диалога в контексте тех или иных ограничений со стороны западных стран. Депутат подчеркнул, что любые санкции деструктивны, и на ограничительные меры, будь они смягченными или нет, Россия даст адекватный ответ.