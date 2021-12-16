Стало известно об отношении Запада к возможности отключения России от SWIFT

Западные страны считают проблематичным отключение России от международной банковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер.

По словам других источников американского издания, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность Москвы конвертировать рубль в валюты других государств.

Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. «ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в заявлении Европарламента.

