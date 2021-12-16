Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно об отношении Запада к возможности отключения России от SWIFT

Bloomberg: Запад считает проблематичным отключение России от SWIFT в рамках санкций

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Западные страны считают проблематичным отключение России от международной банковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер.

По словам других источников американского издания, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность Москвы конвертировать рубль в валюты других государств.

Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. «ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в заявлении Европарламента.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии объяснили высылку российских дипломатов
Появилось видео решающего гола в матче России и Швеции на Кубке Первого канала
Военный эксперт предсказал мировую войну в ближайшие пять лет
Сенатор оценил идею сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными
Стало известно об отношении Запада к возможности отключения России от SWIFT
Байден повысил потолок госдолга США
Жительница Зеленограда устроила в квартире наркопритон
«Газпром» не воспользовался пятничным предложением пустить газ через Польшу
Украинский депутат сравнил кулуары Верховной Рады с туалетом
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
Россиянам разрешат запрещать обработку персональных данных
В России оценили решение отложить сертификацию «Северного потока-2» на полгода
Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter