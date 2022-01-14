Американский сенатор опубликовал новый проект санкций против России

Сенатор-республиканец Конгресса США Марко Рубио опубликовал собственный проект санкций против России, на случай вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщается на сайте политика.

Вариант республиканца носит лишь небольшое число отличий от законопроекта, предложенного его коллегами по Демократической партии. Он требует от директора Национальной разведки каждые 20 дней с момента принятия законопроекта предоставлять отчет Конгрессу о попытках России или «ее марионеток» нарушить территориальную целостность Украины.

С момента получения отчета, в случае если он подтверждает российскую агрессию, президент США должен наложить пакет санкций на руководство и ряд экономических отраслей Российской Федерации. В первую очередь, ограничения должны коснуться президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минобороны Сергея Шойгу.

Кроме того, должны быть заблокированы визы всех причастных к вторжению политиков и олигархов, а их собственность, находящаяся на территории США должна быть конфискована. Также должны быть заблокированы визы и конфискована собственность российского руководства.

Также, согласно проекту, президент США обязан запретить операции американских граждан и юрлиц с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах. Если SWIFT самостоятельно не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, в отношении системы платежей также необходимо ввести санкции.