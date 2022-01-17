Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме отказались связать переговоры с США и санкции против России

Депутат ГД Слуцкий: не следует говорить о переговорах с США в контексте санкций против РФ
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: State Duma Russia/ Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался связать переговоры России и США по стратегической безопасности с возможными антироссийскими санкциями. Он указал в беседе с РИА Новости, что не следует говорить о результатах диалога в контексте тех или иных ограничений со стороны западных стран.

«Не стал бы говорить в контексте тех или иных санкций о результатах переговоров. На повестке вполне конкретные комплексные предложения российской стороны, мы ждём письменный ответ по каждому из них со стороны наших западных партнеров», — указал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что любые санкции деструктивны, и на ограничительные меры, будь они смягченными или нет, Россия даст адекватный ответ.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

При этом Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не исключают никаких мер в случае якобы возможного вторжения России на Украину, а Вашингтон тесно консультируется с коллегами в Европейском союзе по поводу мер, которые последуют в этом случае.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии
Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России
Действующую власть на Украине признали второстепенной проблемой в стране
Украина потребовала от НАТО конкретных шагов по членству в альянсе
В Госдуме высказались о содействии США в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Подсчитан годовой доход Google и Meta в России
Словакия отвергла возможность подготовки украинских боевиков на своей территории
Российский хоккеист-чемпион решил избавиться от роскошного особняка в США
Экс-советник Назарбаева заявил об угрозе Казахстану «спящих» ячеек террористов
Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter