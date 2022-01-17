В Госдуме отказались связать переговоры с США и санкции против России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался связать переговоры России и США по стратегической безопасности с возможными антироссийскими санкциями. Он указал в беседе с РИА Новости, что не следует говорить о результатах диалога в контексте тех или иных ограничений со стороны западных стран.

«Не стал бы говорить в контексте тех или иных санкций о результатах переговоров. На повестке вполне конкретные комплексные предложения российской стороны, мы ждём письменный ответ по каждому из них со стороны наших западных партнеров», — указал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что любые санкции деструктивны, и на ограничительные меры, будь они смягченными или нет, Россия даст адекватный ответ.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.

При этом Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не исключают никаких мер в случае якобы возможного вторжения России на Украину, а Вашингтон тесно консультируется с коллегами в Европейском союзе по поводу мер, которые последуют в этом случае.

