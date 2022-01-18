Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов во вторник, 18 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи потерял 6,34 процента, а индекс РТС снизился на 7,24 процента.

В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,32 процента, до 3299,84 пункта. В последний раз индекс Мосбиржи находился на уровне ниже 3300 пунктов в феврале 2021-го. Долларовый индекс РТС снижался на 6,38 процента, до 1380,91 пункта. Одновременно многолетний рекорд побила цена на нефть. В ходе торгов Brent стоила 88,03 за баррель — впервые с октября 2014 года.

В лидерах падения оказали ценные бумаги Сбербанка, «Норникеля», «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — они упали на 3,44-10,14 процента.

Обвал рынка на фоне геополитической напряженности привел к резкому сокращению стоимости рублевых активов, в которые вложено более трети средств главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ). По итогам декабря потери ФНБ составили 320,9 миллиарда рублей. Из них 257 миллиардов связаны с падением стоимости акций Сбербанка и «Аэрофлота».