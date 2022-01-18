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Российский фондовый рынок рекордно рухнул

Основные индексы на Мосбирже рекордно обрушились во время торгов 18 января

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основные индексы на российском фондовом рынке рекордно обрушились во время торгов во вторник, 18 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи снижался почти на 5,5 процента и обвалился ниже 3400 пунктов — впервые с марта прошлого года. Индекс РТС терял почти 6 процентов и упал ниже 1400 пунктов — минимум почти за год. Доллар на пике поднимался до 76,7 рубля, евро — до 87,41 рубля, но вскоре котировки слегка снизились.

Одновременно многолетний рекорд побила цена на нефть. В ходе торгов Brent стоила 88,03 за баррель — впервые с октября 2014 года.

Российский фондовый рынок рекордно просел в пятницу, 14 января, — основные индексы опустились до минимума с весны 2020 года. Снижение идет на фоне обострения геополитической ситуации.

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Платон Щукин
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