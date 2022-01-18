Российский фондовый рынок рекордно рухнул

Основные индексы на российском фондовом рынке рекордно обрушились во время торгов во вторник, 18 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи снижался почти на 5,5 процента и обвалился ниже 3400 пунктов — впервые с марта прошлого года. Индекс РТС терял почти 6 процентов и упал ниже 1400 пунктов — минимум почти за год. Доллар на пике поднимался до 76,7 рубля, евро — до 87,41 рубля, но вскоре котировки слегка снизились.

Одновременно многолетний рекорд побила цена на нефть. В ходе торгов Brent стоила 88,03 за баррель — впервые с октября 2014 года.

Российский фондовый рынок рекордно просел в пятницу, 14 января, — основные индексы опустились до минимума с весны 2020 года. Снижение идет на фоне обострения геополитической ситуации.