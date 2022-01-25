В Совфеде ответили на заявления США о последствиях санкций против России

Санкции Вашингтона против Москвы в случае «вторжения на Украину» отразятся не только на России, но и на самих США. Так на них ответил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, США следует прекратить говорить о введении санкций. «Мы предлагаем заключить определенные договоренности для снижения напряженности в мире. Вместо этого они нам постоянно угрожают», — отметил сенатор.

США необходимо понять, что Россию санкции не пугают, как на это рассчитывает Вашингтон. Кроме того, последствий, на которые надеются в Белом доме, не будет, заключил Цеков.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят единовременное, а не поэтапное введение санкций против России, и последствия таких мер будут гораздо более значительными. По данным источника, США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если РФ решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на Европу.