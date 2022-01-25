Раскрыты подробности возможных санкций США на случай вторжения России на Украину

США рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в частности, ударить по рублю в случае, если Россия вторгнется на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского руководства.

«Представители администрации не стали предоставлять подробности о том, какие именно санкции они намерены вводить, но заявили, что эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты», — пишут авторы статьи.

По информации собеседника WSJ, варианты экспортного контроля, которые США рассматривают вместе с союзниками и партнерами, ударят по «стратегическим амбициям России о быстром развитии промышленности». Кроме того, потенциальные ограничения повлияют на сферы, которые, по мнению американского руководства, Москва считает важными — в частности, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль и другие сферы.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт раскритиковал «беспрецедентные санкции» НАТО против России. По его мнению, угрозы альянса о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации напряжения в Европе.