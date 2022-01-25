В Германии раскритиковали «беспрецедентные санкции» НАТО против России

Угрозы НАТО о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации напряжения в Европе, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с «Известиями».

«Западу следует признать, что санкционная политика в отношениях с Россией не принесла до сих пор абсолютно никаких результатов и способствовала исключительно увеличению напряжения в отношениях с Москвой, а также привела к значительным убыткам для собственных экономик», — отметил он.

По словам политика, странам альянса следует научиться разговаривать с Москвой не с позиции силы и угроз, а на языке дипломатии, как с равноправным партнером.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

