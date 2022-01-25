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Экономист предсказал рост курса доллара из-за антироссийских санкций

Экономист Ордов: курс доллара может вырасти выше 100 рублей из-за санкций Запада против РФ

Фото: Pixabay

Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предсказал рост курса доллара в случае введения Западом антироссийских санкций. Его слова передает URA.RU.

По его словам, из-за жестких ограничений в сторону РФ прогнозировать курс доллара будет бессмысленно — он может вырасти до любой величины выше 100 рублей. «Если будут предприняты более жесткие по отношению к России санкционные меры, типа запрета доллара, запрета долга, ограничения на ведущие банки, то в этом случае прогнозировать курс бесполезно и бессмысленно», — отметил он.

20 января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В санкционный список, помимо президента Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников, входит целый ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2».

Марина Совина
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