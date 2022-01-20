В США представили проект новых санкций против России

Республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В санкционный список помимо президента Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников входит целый ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2».

Проект санкций, который в СМИ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина», был внесен на рассмотрение 19 января, но пока его текст официально не опубликован.

В России на инициативу конгрессмена Бэнкса уже последовала реакция. В парламенте появились сторонники зеркального ответа на тот случай, если законопроект будет принят конгрессом США. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что лучшей ответной мерой будет разрыв дипломатических отношений со странами, присоединившимися к антироссийским санкциям.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов усомнился в эффективности санкций. Он назвал их деструктивными и заявил, что новый пакет ограничений снова возведет железный занавес между странами.

Это разделит наши народы. Неужели американцам так хочется потом стучаться лбом в закрытую дверь? Вячеслав Никонов депутат Госдумы

Гарантии безопасности и Донбасс как камень преткновения

Помимо экономических санкций в законопроекте Бэнкс предложил официально признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе. Республиканец выступает против любых переговоров с участием России по гарантиям безопасности в Европе до тех пор, пока Москва не восстановит территориальную целостность Украины и не вернет ей Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что конгрессмены просто «собрали в кучу» все возможные варианты санкций, в том числе и требование о возврате Крыма.

Новый проект в очередной раз демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно отравлено сознанием собственной исключительности. Очень опасное помутнение рассудка Сергей Аксенов глава Крыма

Санкции против журналистов

Помимо высокопоставленных чиновников и силовиков Бэнкс предложил ввести санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Примечательно, что RT DE, немецкое подразделение RT, уже фактически находится под санкциями ЕС. В конце декабря 2021 года телеканал был снят с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора MABB. Представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цернер поддержал действия германских властей и назвал деятельность RT «пропагандой, а не журналистикой».

На совместной пресс-конференции министров иностранных дел России и ФРГ Сергея Лаврова и Анналены Бербок представитель Союза журналистов России Тимур Шафир заявил об опасности политизации ситуации с запретом деятельности RT DE на территории Германии и передал Бербок обращение от СЖР о недопустимости притеснения.

Более ранняя версия санкционного списка, состоящего из 35 имен, была одобрена комитетом по регламенту палаты представителей конгресса США 23 сентября 2021 года. В него вошли премьер-министр Михаил Мишустин, представитель Кремля Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщалось, что ограничения могут также ввести в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера и ряда других лиц.