В США задумались о санкциях против Соловьева, Эрнста и Симоньян

Американский конгрессмен Джим Бэнкс предложил ввести санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Об этом сообщает в четверг, 20 января, газета Washington Post.

Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Помимо журналистов в нем числятся сам президент, газопровод «Северный поток-2», а также высокопоставленные российские чиновники и силовики.

Проект был внесен 19 января, но пока его текст официально не опубликован.

Ранее стало известно, что Бэнкс предложил признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе. Кроме того, республиканец настаивает на прекращении переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока полуостров Крым входит в состав РФ.

23 сентября комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян. В списке оказались премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщалось, что ограничения могут также ввести в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, Симоньян, Эрнста и ряда других лиц.