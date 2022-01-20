Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме пригрозили разрывом отношений с присоединившимися к санкциям странами

Депутат Белик: Россия зеркально ответит на новые санкции США

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Россия оставляет за собой право разорвать отношения со странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика.

По его словам, это было бы зеркальным ответом на принятие США нового пакета санкций против нашей страны.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что наша страна может разорвать дипломатические отношения с США в случае принятия Вашингтоном новых санкций.

Ранее в конгрессе США предложили объявить Россию «спонсором терроризма», поскольку, по формулировке конгрессменов, она поддерживает «террористические силы» в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В России ополчились на криптовалюту
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США
Слова Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину сочли катастрофой
Русской кухне предрекли полное исчезновение
США вывели большую часть военного контингента с Ближнего Востока
Центробанк уточнил детали запрета криптовалют в России
Мать Бузовой раскрыла правду о пластике дочери
На трассе в Чехии столкнулись 36 автомобилей
Российский «Млечный путь» отследит в космосе объекты от пяти сантиметров
Бортпроводник рассказал про распорядок дня членов экипажа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter