В Госдуме пригрозили разрывом отношений с присоединившимися к санкциям странами

Россия оставляет за собой право разорвать отношения со странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика.

По его словам, это было бы зеркальным ответом на принятие США нового пакета санкций против нашей страны.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что наша страна может разорвать дипломатические отношения с США в случае принятия Вашингтоном новых санкций.

Ранее в конгрессе США предложили объявить Россию «спонсором терроризма», поскольку, по формулировке конгрессменов, она поддерживает «террористические силы» в Донбассе.