В Госдуме назвали последствие новых санкций США против России

Результатом новых санкций США против России, в случае принятия, будет разрыв отношений. О таком последствии рассказал замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, пишет РИА Новости.

Вместе с тем он назвал санкции страшилками, которые не будут работать. Также депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что пакет ограничений деструктивен и снова возведет «железный занавес» между странами. «Это разделит наши народы. Неужели американцам так хочется потом стучаться лбом в закрытую дверь?» — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Джим Бэнкс предложил ввести санкции против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

До этого он предложил признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе. Помимо этого, он заявил, что настаивает на прекращении переговоров по стратегической стабильности до тех пор, пока Крым входит в состав РФ.

23 сентября комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, согласно которому можно предусматривать санкции в отношении 35 граждан России. В списке оказались премьер-министр Михаил Мишустин, представитель Кремля Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.