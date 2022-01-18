Союз журналистов России передал главе МИД Германии обращение о RT DE

Союз журналистов России (СЖР) передал главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в ФРГ. На совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Анналены Бербок представитель союза Тимур Шафир заявил об опасности политизации ситуации с запретом деятельности RT DE на территории Германии. Об этом сообщает RT.

«Уважаемая госпожа министр, мы хотели бы обратить ваше внимание и внимание нового кабинета [министров Германии] на опасность политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии», — сказал Шафир. Он подчеркнул, что представители СЖР от имени объединения, насчитывающего более 80 тысяч человек по всей России, подготовили официальное обращение к Бербок.

RT также опубликовал текст обращения. Согласно ему, Союз журналистов Германии на протяжении длительного времени призывает ограничивать и блокировать RT на территории ФРГ. Представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цернер называет деятельность RT «пропагандой, а не журналистикой», указано в тексте. «Считаем, что своим бездействием в данном вопросе правительство ФРГ нарушает свою обязанность по обеспечению свободного доступа к информации и плюрализма мнений, а также право своих граждан на свободное получение такой информации», — говорится в обращении, которое подписал председатель СЖР Владимир Соловьев.

Бербок в ответ заверила, что правительство Германии непричастно к проблемам телеканала в ФРГ. «Еще раз подчеркну, свобода прессы означает, что не может быть государственного вмешательства в этой сфере», — сказала глава МИД Германии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил немецкие официальные лица в препятствовании деятельности журналистов RT DE в Европе. «Именно германские власти не согласились оформить Russia Today Deutschland лицензию на вещание. Затем, когда RT стала обращаться в другие страны, я уверен, именно Берлин предпринял все необходимое для того, чтобы такое разрешение не было выдано и в других столицах», — сказал он.

В конце декабря 2021 года стало известно, что телеканал RT DE снят с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора MABB. В пресс-службе телеканала действия регулятора назвали неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». Ранее также сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал канал RT DE в день запуска вещания.