Лавров обвинил германское правительство в притеснении RT DE в ФРГ

У России есть все основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к притеснению и блокировке вещания телеканала RT DE в ФРГ. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

Дипломат обвинил немецкие официальные лица в препятствовании деятельности журналистов в Европе. «Именно германские власти не согласились оформить Russia Today Deutschland лицензию на вещание. Затем когда RT стала обращаться в другие страны, я уверен, именно Берлин предпринял все необходимое для того, чтобы такое разрешение не было выдано и в других столицах», — подчеркнул он.

Лавров указал, что действия немецкого регулятора, заблокировавшего сигнал спутникового вещания телеканала, противоречит не только европейской конвенции о трансграничном вещании, «но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО Совета Европы и договоренностям в ОБСЕ».

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.