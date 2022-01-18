Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обвинил германское правительство в притеснении RT DE в ФРГ

Лавров: Берлин предпринял все необходимое для препятствования вещания RT DE в Европе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / AP

У России есть все основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к притеснению и блокировке вещания телеканала RT DE в ФРГ. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

Дипломат обвинил немецкие официальные лица в препятствовании деятельности журналистов в Европе. «Именно германские власти не согласились оформить Russia Today Deutschland лицензию на вещание. Затем когда RT стала обращаться в другие страны, я уверен, именно Берлин предпринял все необходимое для того, чтобы такое разрешение не было выдано и в других столицах», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря

Лавров указал, что действия немецкого регулятора, заблокировавшего сигнал спутникового вещания телеканала, противоречит не только европейской конвенции о трансграничном вещании, «но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО Совета Европы и договоренностям в ОБСЕ».

О том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE, стало известно 22 декабря прошлого года. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил RT DE, вещающий из студий в Москве, из сетки. Пресс-служба RT DE назвала действия MAAB незаконными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Собянин продлил ограничения в Москве из-за омикрона
Назван способ заработать на играх для россиян
Майк Тайсон нацелился на бой со звездой YouTube за 49 миллионов долларов
Российского футбольного тренера арестовали за домогательства к девочкам
Число погибших при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось
Доктор Мясников раскритиковал одно противопоказание к вакцинации
На Украину отправился четвертый по счету военный транспортник Великобритании
Сестра Бритни Спирс вспомнила о нападениях звезды с ножом
Слушания по освобождению Брейвика начались с нацистского приветствия
Футбольный клуб Басты оштрафовали за миллионные долги по зарплатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter