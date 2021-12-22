Телеканал RT DE сняли с вещания в Европе

Немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «RT на русском».

Отмечается, что европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB.

В пресс-службе телеканала назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». «Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — отмечает RT.

Сообщается, что телеканал считает действия немецкого регулятора незаконными. Представители RT намерены добиваться пересмотра решения в судебном порядке. В пресс-службе канала отметили, что на данный момент RT DE доступно на официальном сайте, а также в мобильном приложении RT News.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал канал RT DE. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Причины блокировки не уточнялись.

28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления. На следующий день Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы. Сообщалось, что, если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.