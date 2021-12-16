Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today на немецком языке (RT DE — RT auf Sendung). Это произошло в день запуска телевизионного вещания. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «RT на русском».

Сообщается, что на канале шла прямая трансляция эфира. Причины блокировки в настоящий момент выясняются, сообщили в RT.

28 сентября YouTube заблокировал два немецких канала RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян отметила, что оба канала удалены без возможности восстановления. На следующий день Роскомнадзор направил обращение в Google с требованием вернуть удаленные каналы. Сообщалось, что, если видеохостинг не восстановит доступ к этим страницам, ему может грозить блокировка на территории России.

В Госдуме прокомментировали новость о блокировке. Член комитета по международным делам Елена Панина сравнила цензуру YouTube с «министерством правды» из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».