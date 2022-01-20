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В Крыму назвали новые санкции США опасным помутнением рассудка

Глава Крыма Аксаенов: новые санкции США — опасное помутнение рассудка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новый проект санкций против России, представленный в Конгрессе США, опасным помутнением рассудка. Таким заявлением он поделился в своем Telegram-канале.

«Новый проект в очередной раз демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно отравлено сознанием собственной исключительности. Очень опасное помутнение рассудка», — заявил губернатор.

По словам политика, в новом пакете конгрессмены просто «собрали в кучу» все возможные варианты санкций от ограничений для отдельных российских политиков до требований вернуть Крым Украине.

Ранее в Госдуме заявили о том, что Россия может разорвать отношения с США в ответ на принятие нового пакета санкций против нашей страны. Там также пригрозили разрывом дипломатических отношений со странами, которые могут присоединиться к ограничениям против России.

В четверг, 20 января, конгрессмен Джим Бэнкс предложил объявить Россию «спонсором терроризма». Причиной для этого, по его словам, является поддержка Москвой «террористических сил» на Донбассе. Он также заявил о необходимости прекращения переговоров до тех пор, пока Крым входит в состав России. Пакет санкций также предполагает личные ограничения против главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего «России 1» Владимира Соловьева, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

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Роман Кирьянов
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