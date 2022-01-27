США передумали вводить санкции против Путина

На данный момент Белый дом передумал вводить санкции против лидера РФ Владимира Путина, так как это бы создало «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — отмечает корреспондент телеканала.

Комментируя отказ США от ограничительных мер, она также заявила, что если санкции будут введены против лиц, с которыми Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина в случае вторжения России на Украину. Американский президент также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».