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Великобритания отказалась отправлять свои войска на Украину в случае войны

Глава британского МИД Трасс: сценария отправки британских солдат на помощь украинцам нет

Фото: Olivier Douliery / AP

Маловероятно, что Великобритания отправит свои войска на Украину в случае войны на территории страны, передает Reuters слова главы британского МИД Лиз Трасс.

Политик заявила, что считает возможное вторжение России на Украину весьма вероятным, но подчеркнула, что сценария отправки британских солдат на помощь украинцам нет.

«Речь идет о том, чтобы оказать украинским силам всю необходимую поддержку, которую мы можем дать», — отметила Трасс.

Ранее Лиз Трасс обвинила власти России в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран. «Мы ссоримся не с русскими людьми, а с политикой российских лидеров... Они рискуют втянуть обычных жителей страны в масштабный конфликт, подобный войнам в Афганистане и Чечне», — написала дипломат в колонке для The Telegraph.

В ближайшие несколько дней Лиз Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры. Британский премьер Джонсон поручил им «улучшить отношения с правительством президента [РФ Владимира] Путина и способствовать деэскалации».

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Антон Похиляк
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