Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава британского МИД обвинила Россию в попытке втянуть Запад в войну с Украиной

Глава МИД Британии: антиукраинская кампания Москвы подрывает основы безопасности Европы

Фото: Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила власти России в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран. Ее мнение выражено в колонке для The Telegraph.

«Мы ссоримся не с русскими людьми, а с политикой российских лидеров... Они рискуют втянуть обычных жителей страны в масштабный конфликт, подобный войнам в Афганистане и Чечне», — подчеркнула дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Санкции США против России назвали угрозой для мировой экономики
Минеев объяснил нежелание жить и тренироваться в США
Глава британского МИД обвинила Россию в попытке втянуть Запад в войну с Украиной
В Германии заявили об утрате доверия из-за позиции по Украине
Американец возмутился просьбой снять маску с лозунгом против Байдена в самолете
Появились подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Патрушев прокомментировал утверждения об угрозе Украине со стороны России
Россиянка побывала в Египте и назвала поджидающие туристов опасности на улицах
Москвичка купила элитные апартаменты за миллионы рублей для своих кукол Барби
Боец UFC придушил онлайн-тролля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter