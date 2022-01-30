Глава британского МИД обвинила Россию в попытке втянуть Запад в войну с Украиной

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила власти России в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран. Ее мнение выражено в колонке для The Telegraph.

«Мы ссоримся не с русскими людьми, а с политикой российских лидеров... Они рискуют втянуть обычных жителей страны в масштабный конфликт, подобный войнам в Афганистане и Чечне», — подчеркнула дипломат.