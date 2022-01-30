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Британия заявила о намерении послать сигнал Москве усилением вклада в НАТО

Премьер Британии Джонсон: усиление вклада королевства в НАТО станет сигналом для РФ
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Carl Recine/ Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении подать сигнал Москве, усилив вклад Соединенного королевства в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы британского кабмина.

Лондон планирует удвоить число своих военнослужащих в Эстонии до 1800 человек, отправить туда дополнительные оборонительные вооружения и оказать военную поддержку другим союзникам по Североатлантическому альянсу. Она включит в себя отправку кораблей, самолетов и специалистов.

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«Этот пакет [помощи НАТО] пошлет ясный сигнал Кремлю — мы не потерпим дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом враждебных действий», — подчеркнул Джонсон.

Премьер добавил, что Украина должна быть свободна в определении своего будущего, и военный конфликт станет трагедией для Европы.

Джонсон указал, что вооруженные силы Великобритании получили приказ готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), возглавивший оперативную группу кораблей Морских сил быстрого реагирования НАТО, находится высоких широтах и будет готов в отправке «в считанные часы» в случае эскалации напряженности.

Ранее в пресс-службе британского премьер-министра сообщили, что главы МИД Великобритании Лиз Трасс и Минобороны Бен Уоллес отправятся в Москву на переговоры в ближайшие несколько дней. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента России Владимира Путина и способствовать деэскалации. Также Джонсон собирается провести телефонный разговор с Путиным на следующей неделе и отправится в регион с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

Марина Совина
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