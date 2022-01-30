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В Британии пригрозили отобрать у российских олигархов собственность

Лиз Трасс: у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность из-за санкций

Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала Sky News.

«Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — подчеркнула Трасс, пригрозив, что законопроект позволит ввести ограничения против любых компаний, «к которым есть интерес в Кремле».

Ранее в воскресенье, 30 января, Трасс заявила, что Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе и включит в них российских олигархов, «причастных к поддержке режима».

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Варвара Кошечкина
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