Глава МИД Британии пообещала расширить санкции против России

Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе и включит в них российских олигархов, «причастных к поддержке режима». Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

По словам дипломата, антироссийские меры коснутся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Трасс подчеркнула: «прятаться будет негде». Отвечая на вопрос о том, могут ли эти меры повлечь финансовые проблемы для самой Британии, министр заявила, что самое важное — это «защита свободы и демократии».

Вопрос мог быть вызван слухами о том, что Лондон не намерен вводить санкции против Москвы в связи с тем, что оттуда идет множество финансовых потоков. Как сообщала газета The Times со ссылкой на дипломатические источники, с 1994 года российские олигархи используют британскую финансовую и визовую систему для отмывания незаконных денежных средств, с помощью которых они якобы могут продвигать интересы Москвы.

Однако пока британские власти вместе с рядом других западных стран, в том числе США, заявляют о готовности ввести жесткие антироссийские меры в том случае, если Москва начнет вторжение на Украину.