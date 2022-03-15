Великобритания включила в санкционный список нового главу «Яндекса» Худавердяна

Великобритания ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна, пишет РИА Новости со ссылкой на британское правительство.

Россияне включены в санкционный список из-за специальной военной операции на Украине. Санкции предполагают запрет на въезд в страну. Как уточнила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

О начале военной спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. До этого власти Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву защитить мирное население. Как уточнил российский лидер, целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.