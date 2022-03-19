МИД рассказал о подготовке ответа на санкции Запада

МИД России заявил о проработке ответа на санкции США и Евросоюза

Министерство иностранных дел России готовит ответные меры на масштабные антироссийские санкции, введенные странами Запада. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов, передает РИА Новости.

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — заявил представитель ведомства. При этом он добавил, что это будет вынужденный ответ.

«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий», — отметил Парамонов.

15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Под ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, глава «Яндекса» Тигран Худавердян и акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний.