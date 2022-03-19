МИД Великобритании исключил возможность снятия санкций с российских бизнесменов

Глава британского МИД Трасс: Абрамович не сможет вернуться в Лондон

Введенные против российских бизнесменов санкции не снимут, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости.

МИД Великобритании исключил возможность снятия ограничений с российских предпринимателей. По словам Трасс, это крайне сложно. «Эти олигархи позволили российскому президенту Владимиру Путину делать то, что он делает», — отметила глава МИД. Она также уверена, что российский бизнесмен, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не сможет вернуться в Великобританию.

15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Под ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, глава «Яндекса» Тигран Худавердян и акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний.

Абрамович оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. При это он попытался обезопасить свои яхты, на которые распространяется запрет, и повесил на два корабля флаг Бермудских островов, где они зарегистрированы.