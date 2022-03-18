Роман Абрамович попытался обойти санкции

Абрамович повесил флаг заморской территории Великобритании на свои яхты в обход санкций

Российский миллиардер Роман Абрамович попытался обезопасить свои яхты, на которые распространяется запрет из-за санкций Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Олигарх повесил на две суперъяхты флаг заморской территории Великобритании — Бермудских островов, где они зарегистрированы. Таким образом он рассчитывает получить юридическую защиту для своих яхт в обход санкционных ограничений против его имущества. Судам с подобным полотном доступен ряд преимуществ, включая помощь британского консульства и защиту Королевского флота. Однако Абрамовичу грозит арест его яхт, если они зайдут в британские воды.

Олигарх ранее перегнал свою яхту из Испании в Черногорию. По данным портала Marine Traffic, 139-метровое судно Solaris, принадлежащее российскому бизнесмену, перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов. Предпринимателям заморозили активы на территории страны, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Помимо этого, миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).