Абрамович оказался неспособным платить за свой дом

Таблоиды сообщили о неспособности Романа Абрамовича оплатить аренду участка в Лондоне

Российский миллиардер Роман Абрамович оказался неспособным оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британские таблоиды DailyStar и Daily Mail.

Формально земля, где находится особняк, принадлежит монарху — бизнесмен должен ежегодно платить за нее около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей) в казну Великобритании. Однако Абрамович не сможет этого сделать, после того как попал под санкции, и его активы на территории страны заморозили.

Речь идет об элитном доме 1848 года постройки, который расположен в садах Кенсингтонского дворца, недалеко от дома принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. По данным Daily Mail, в особняке 15 спален. В случае возникновения задолженности по аренде участка Абрамович рискует лишиться недвижимости.

10 марта Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и других российских бизнесменов. Предпринимателям заморозили активы на территории страны, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Помимо этого, миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).