ЕС ввел санкции против Абрамовича и других российских олигархов

ЕС ввел в действие четвертый пакет санкций в отношении 15 физлиц и 9 юрлиц из России

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Под ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, глава «Яндекса» Тигран Худавердян и акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний.

Всего под ограничения попали 15 физических и 9 юридических лиц из России. В новом списке числятся представители российских СМИ, например, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и ведущий канала, журналист Артем Шейнин, глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сенатор от Дагестана и миллиардер Сулейман Керимов, а также ряд предприятий ОПК России.

Кроме того, Европа запретила своим компаниям инвестировать в российский энергетический сектор, кроме атомной энергетики, и ввозить в Россию предметы роскоши: автомобили дороже 50 тысяч евро, а также духи, алкоголь, бытовую и другую технику стоимостью свыше 300 евро за единицу. ЕС также ввел запрет на экспорт в Россию черной металлургии и назначил санкции в отношении основного акционера Магнитогорского металлургического комбината (ММК) миллиардера Виктора Рашникова. С 15 апреля в ЕС запрещено предоставлять услуги в области рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в России.