Юрист рассказал о расходах «королевы марафонов» в колонии

Юрист Русяев заявил, что Блиновская может тратить в колонии до 11,8 тыс. руб. в месяц

Юрист Илья Русяев раскрыл, сколько блогер Елена Блиновская может тратить в колонии в месяц. Об этом он рассказал NEWS.ru

По данным Русяева, «королева марафонов», отбывающая наказание в колонии Владимирской области, может тратить до 11,8 тысячи рублей в месяц, причем этот лимит может быть снят за образцовое поведение.

В исправительном учреждении отсутствует возможность использования наличных денег. Осужденная имеет право тратить средства с лицевого счета в магазине на территории. Активы, которые у нее есть на свободе, не имеют к этому отношения.

Существует всего три варианта пополнения указанного счета. Это заработанные на производстве в колонии средства, пенсии или пособия, а также переводы от родственников и других лиц.

Известно, что Блиновская работает швеей в исправительном учреждении и зарабатывает около 6,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что отец Блиновской рассказал о жизни «королевы марафонов» в колонии.