Юрист рассказал о расходах «королевы марафонов» в колонии

Юрист Илья Русяев раскрыл, сколько блогер Елена Блиновская может тратить в колонии в месяц. Об этом он рассказал NEWS.ru
По данным Русяева, «королева марафонов», отбывающая наказание в колонии Владимирской области, может тратить до 11,8 тысячи рублей в месяц, причем этот лимит может быть снят за образцовое поведение.
В исправительном учреждении отсутствует возможность использования наличных денег. Осужденная имеет право тратить средства с лицевого счета в магазине на территории. Активы, которые у нее есть на свободе, не имеют к этому отношения.
Существует всего три варианта пополнения указанного счета. Это заработанные на производстве в колонии средства, пенсии или пособия, а также переводы от родственников и других лиц.
Известно, что Блиновская работает швеей в исправительном учреждении и зарабатывает около 6,7 тысячи рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что отец Блиновской рассказал о жизни «королевы марафонов» в колонии.